Подкорректировать дизайн (цвет) + Приват24 (Api)

Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO.

Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через CSS).

+ Добавить кнопку во всплывающем окне ("добавить и перейти в корзину"- которая там раньше была но непонятно куда подевалась) и сам цвет кнопки тоже сделать по дизайну.

Еще надо добавить оплату через Приват24.