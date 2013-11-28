Подкорректировать дизайн (цвет) + Приват24 (Api)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки200 просмотров

Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO.

Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через CSS).

+ Добавить кнопку во всплывающем окне ("добавить и перейти в корзину"- которая там раньше была но непонятно куда подевалась) и сам цвет кнопки тоже сделать по дизайну.

Еще надо добавить оплату через Приват24.

CSSJoomla
11 лет назад
GSU
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад
$55
1 день
Дмитрий работу выполнил меньше чем за один день (что очень впечатляет). Это настоящий специалист в своей области - такое впечатление что он сам создал и Джумлу и Скрипт магазина. Внимает пожеланиям, выполняет мгновенно. Если чего недопонял - он обьяснил и посоветовал. Рекомендую всем - и сам буду если что обращаться!
Адекватный заказчик. Ясная задача. Оплата вовремя. Советую
liwnew
Антон 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
11 лет назад
$100
2 дня
Говорил что все сделает за 2-3 дня. Взял предоплату (вначале писал что мол смотрел ли я его профиль) - прошла неделя, а работа не сдвинулась с места... После - еще неделю морозился в скайпе - был онлайн но ни разу не ответил. На веблансере отписал - сказал что у него проблемы в жизни, извинялся и обещал перевести деньги - деньги так и не поступили. Мошенник и скорей всего копирайтер а не программист, он не профессионал - не ведитесь и будьте бдительны!!

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
11 лет назад
liwnew
Антон 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-2)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн лендинга

    $100

    Требуется создание продающего дизайна лендинга. Тематика продажа цилиндрических редукторов. Нужны дизайнеры с опытом работы в схожих тематиках и обязательно в лендингах, с хорошей конверсией. примеры http://xn--h1aibenc.xn--p1ai/ http://stafservis.ru/ http://inotrud.ru/ http://b.wood-step.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть на drupal

    Нужно сверстать и натянуть на drupal готовый шаблон (Psd макет есть). Интересная работа. Идеально подойдет для портфолио. Обязательно указываем приблизительные цены . Пару скринов макета скинул ниже.

    Drupal
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Легкий редизайн элементов сайта

    Есть дизайн в psd. Необходимо переделать некоторые элементы с сохрранением функционала. -шапка -верхнее меню -разделительные полосы -кнопки -всплывающая окантовка. На выходе должен быть тоже psd. Оплата по ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $200

    Интересует создание дизайна сайта. Занимаемся: - Вентиляционное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Холодильное оборудование (промышленное) (продажа, монтаж, ремонт, сервисное обслуживание) - Автоматизация производства (АСУ ТП) (разработка схем, сборка ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в меню

    Исходные данные: сверстанное меню. Задача: отрисовать бордер между пунктами меню и вокруг самого меню в стиле apple.com (градиент, тени и т.д. и т.п. в цветовой гамме сайта) + сверстать все это дело. На ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна корпоративного сайта

    $650

    Необходимо разработать качественный и современный дизайн сайта строительной компании. Нужно будет сделать иллюстрацию в технике matte painting для шапки. Подробности исполнителю. После понадобится сверстать дизайн (за отдельную плату)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад