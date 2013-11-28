Требуется создание продающего дизайна лендинга. Тематика продажа цилиндрических редукторов. Нужны дизайнеры с опытом работы в схожих тематиках и обязательно в лендингах, с хорошей конверсией. примеры http://xn--h1aibenc.xn--p1ai/ http://stafservis.ru/ http://inotrud.ru/ http://b.wood-step.ru/ ...
Подкорректировать дизайн (цвет) + Приват24 (Api)
Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO.
Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через CSS).
+ Добавить кнопку во всплывающем окне ("добавить и перейти в корзину"- которая там раньше была но непонятно куда подевалась) и сам цвет кнопки тоже сделать по дизайну.
Еще надо добавить оплату через Приват24.
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