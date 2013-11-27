Дизайн Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок140 просмотров

Необходимо разработать дизайн продающего одностраничного сайта с простой графикой.

Структура и тексты уже готовы.

Хотелось бы увидеть Вашт готовые работы и портфолио. Срочно!

11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Дизайн получился супер. Красиво, качественно, продуманно. Работать с Александром удобно - всегда онлайн. Рекомендую!
Отличный заказчик. Задание четкое, интересное, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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