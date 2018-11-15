Доброго дня! Задача была поставлена сделать сайт на ОпенКарт. Срок 2 месяца. Бюджен 1000$ Александр вызвался делать на Ларовеле за этот срок полностью реализовав необходимые функции. Заключили договор 2 Сентября и приступили . Сказал что мой проект стоит больше по задачам, но он возьмется и сделает всё четко. Ему необходимо было поднять свой рейтинг на этом сервисе. Успеет в срок. . За два месяца не успели. Попросил составить план. Сделали. Не уложился. Говорил есть основная работа, занимаюсь только в свободное от работы время. Прошло 4 месяца. Спрашиваю .. когда? Не было ни какой определенности. По дизайну мы немного застревали на недели две может чуть больше правками, но это обычное дело, но даже спустя 5 месяцев Александр мне объяснял, что вся задержка связана именно с тем что мы немного зависли на дизайне . Прошло 6-ть месяцев В очередной раз спрашиваю. Ну что? как у нас дела с сайтом? ======================= Ответ: ========================= Здравствуйте, Сергей. Работа стала и не движется. Похоже это тупик. Времени сайту нужно уделять много, а я сейчас этого позволить себе не могу. Возможно сейчас для ускорения дела проще купить тему магазина, заполнить товаром и работать. ======================================================= Вот те на ... приехали. Потерял 6 месяцев. Отправил мне все наработки. А что толку. Кто там будет ковыряться. . Итог Уж не знаю! Выбрал человека за кучу лестных отзывов. Рейтинг у него хороший. Общается он тактично и вежлив. Но работа шла медленно и после встала на программировании. Хотя мне было сказано, что программирование проще. Закончим дизайн и всё быстро пойдет. В итоге по истечении 6-ти месяцев, работа выполненная на 50% хоть он и говорил что на 90%, это не так! Жаль потраченного времени! . По дизайну возможно к нему стоит обращаться, а вот с программированием, тем более если у вас сайт функциональный, очень не советую. Я конечно тоже притязательный заказчик. Мне необходимо чтоб сайт был удобен для меня чтоб с ним работать. Я знал изначально что я хочу. Но это ни сколько не оправдывает Александра с его результатом.