Djazz

Александр Шевченко Djazz

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн и разработка web-сайтов

- Создание сайтов под ключ

- Дизайн web-сайтов

- Дизайн приложений и игры для iOS, Android, Windows, vkontakte

- Создание логотипов/знаки

- Презентации

- Иллюстрации/рисунки

Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Если у вас вызывает сложности составление ТЗ для дизайнера, я вышлю вам свой бриф, который содержит все вопросы, которые мне нужны для работы. Мы можем обсудить возникающие вопросы в ЛС на Weblancer'e, в skype djazz81 или в почте [email protected]

Если Вы не нашли в моем портфолио работы интересующей Вас тематике, это не значит, что я не смогу этого сделать, не все работы добавляются в портфолио по требованию заказчика.

Интересно долгосрочное сотрудничество.

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Работаю с каждым заказчиком индивидуально.

Цена: договорная, зависит от сложности проекта и сроков выполнения.

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Рабочий график: без выходных

часовой пояс - Москва

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Немного обо мне:

Я работаю в сфере дизайна с 2011 года, С 2012 года работаю на фрилансе, занимаюсь дизайном сайтов, игр, мобильных приложений и рисунком от руки, создание логотипов, анимации, обработкой фотографий (персонажи для сайтов, элементы для игр и др). В 2014 году занялся "созданием сайтов под ключ", чем и занимаюсь по сей день.

Образование законченное высшее Луганский Государственный Институт культуры и Искусств (ЛГИКИ, Луганск)

Художественные курсы.

Конкурсы:

https://www.weblancer.net/contests/533335.html

https://www.weblancer.net/contests/544207.html

https://www.weblancer.net/contests/553080.html

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Портфолио

Отзывы заказчиков

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн лендинга
Просто офигенный подход к работе быстро и очень очень хорошо. человек работает под девизом "пришел увидел победил" но в нашем случае" пришел увидел и качественно сделал" никаких протяжек во времени, лишних вопросов и пропаданий из сети, это говорит о высоком профессионализме.
Валерий отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Всегда на связи. Одно удовольствие работать с таким человеком. Рекомендую.
Ответный отзыв
travkovs
Сергей 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
2 балла
5 лет назад
Разработка интернет магазина "Под ключ!"
OpencartWordPress
Доброго дня! Задача была поставлена сделать сайт на ОпенКарт. Срок 2 месяца. Бюджен 1000$ Александр вызвался делать на Ларовеле за этот срок полностью реализовав необходимые функции. Заключили договор 2 Сентября и приступили . Сказал что мой проект стоит больше по задачам, но он возьмется и сделает всё четко. Ему необходимо было поднять свой рейтинг на этом сервисе. Успеет в срок. . За два месяца не успели. Попросил составить план. Сделали. Не уложился. Говорил есть основная работа, занимаюсь только в свободное от работы время. Прошло 4 месяца. Спрашиваю .. когда? Не было ни какой определенности. По дизайну мы немного застревали на недели две может чуть больше правками, но это обычное дело, но даже спустя 5 месяцев Александр мне объяснял, что вся задержка связана именно с тем что мы немного зависли на дизайне . Прошло 6-ть месяцев В очередной раз спрашиваю. Ну что? как у нас дела с сайтом? ======================= Ответ: ========================= Здравствуйте, Сергей. Работа стала и не движется. Похоже это тупик. Времени сайту нужно уделять много, а я сейчас этого позволить себе не могу. Возможно сейчас для ускорения дела проще купить тему магазина, заполнить товаром и работать. ======================================================= Вот те на ... приехали. Потерял 6 месяцев. Отправил мне все наработки. А что толку. Кто там будет ковыряться. . Итог Уж не знаю! Выбрал человека за кучу лестных отзывов. Рейтинг у него хороший. Общается он тактично и вежлив. Но работа шла медленно и после встала на программировании. Хотя мне было сказано, что программирование проще. Закончим дизайн и всё быстро пойдет. В итоге по истечении 6-ти месяцев, работа выполненная на 50% хоть он и говорил что на 90%, это не так! Жаль потраченного времени! . По дизайну возможно к нему стоит обращаться, а вот с программированием, тем более если у вас сайт функциональный, очень не советую. Я конечно тоже притязательный заказчик. Мне необходимо чтоб сайт был удобен для меня чтоб с ним работать. Я знал изначально что я хочу. Но это ни сколько не оправдывает Александра с его результатом.
Natalina18
Наталья 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Разработка сайта (тип: Интернет-каталог)
Очень довольны! Все сделано хорошо, все нюансы, даже те, которые были упущены при составлении ТЗ, были реализованы. Всегда на связи. В нашем случае была оказана помощь даже после завершении проекта. Советую данного исполнителя!
Отличный заказчик. Грамотный подход к работе. Идеально составленное ТЗ. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
autos-su
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на wordpress направление "Мода и стиль"
WordPress
Заказ выполнен в полном соответствии с техническим заданием. Могу рекомендовать Александра как хорошего надежного специалиста
Четко поставленная задача, своевременная оплата, всегда на связи. Работать с Алексеем легко. Рекомендую.
Ответный отзыв
EvgenKras
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$600
10 баллов
6 лет назад
Проект под ключ: система продаж отчетов бирж крипто трейдинга
ApacheLinuxMySQLNginxPHP
Отличный исполнитель! Четко знает что нам требуется, составляет детальнейшее техзадание со знанием ниши, а также ведет разработку необходимого ПО под наши требования. Спасибо! Всем рекомендую Александра!
Евгений, отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно работать с таким человеком, он знает чего хочет и может это понятно сформулировать. Буду рад новым заказам.
Ответный отзыв
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