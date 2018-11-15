- Создание сайтов под ключ
- Дизайн web-сайтов
- Дизайн приложений и игры для iOS, Android, Windows, vkontakte
- Создание логотипов/знаки
- Презентации
- Иллюстрации/рисунки
Программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Если у вас вызывает сложности составление ТЗ для дизайнера, я вышлю вам свой бриф, который содержит все вопросы, которые мне нужны для работы. Мы можем обсудить возникающие вопросы в ЛС на Weblancer'e, в skype djazz81 или в почте [email protected]
Если Вы не нашли в моем портфолио работы интересующей Вас тематике, это не значит, что я не смогу этого сделать, не все работы добавляются в портфолио по требованию заказчика.
Интересно долгосрочное сотрудничество.
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Работаю с каждым заказчиком индивидуально.
Цена: договорная, зависит от сложности проекта и сроков выполнения.
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Рабочий график: без выходных
часовой пояс - Москва
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Немного обо мне:
Я работаю в сфере дизайна с 2011 года, С 2012 года работаю на фрилансе, занимаюсь дизайном сайтов, игр, мобильных приложений и рисунком от руки, создание логотипов, анимации, обработкой фотографий (персонажи для сайтов, элементы для игр и др). В 2014 году занялся "созданием сайтов под ключ", чем и занимаюсь по сей день.
Образование законченное высшее Луганский Государственный Институт культуры и Искусств (ЛГИКИ, Луганск)
Художественные курсы.
Конкурсы:
https://www.weblancer.net/contests/533335.html
https://www.weblancer.net/contests/544207.html
https://www.weblancer.net/contests/553080.html
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