travkovs

Сергей travkovs

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка под ключ магазина на OpenCart

    $1300

    Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ!  Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС , Договор.   Есть задачи по оптимизации включая верстку.  Срок 2 месяца на выполнения. Если какие-то задачи вас смущают, ...

    ocStoreOpencart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Доброго дня! . Есть наработки от прошлого исполнителя. Не доделал отказался от проекта из-за нехватки времени. Переслал исходники верстки и дизайна.  По обращению отправлю ТЗ по которому делалась задача ...

    Laravel
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание интернет магазина "под Ключ!"

    Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ!  Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС Договор заключим.   Но рассмотрю и на другом движке, только WP не предлагать. Есть задачи ...

    OpencartWordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Магазин под ключ на OC

    Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ!  Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС , Договор.   Есть задачи по оптимизации включая верстку.  Срок 2 месяца на выполнения. Если какие-то задачи вас смущают, ...

    ocStore
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка интернет магазина "Под ключ!"

    $1000

    Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ!  Оплата поэтапно по факту выполнения этапов работ. Только так!  Договор заключим. С посредниками не работаю, т.к. работа кривая получается и часто посредники тоже кидают программистов!  ... ...

    OpencartWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад