Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ! Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС , Договор. Есть задачи по оптимизации включая верстку. Срок 2 месяца на выполнения. Если какие-то задачи вас смущают, ...
- $1300Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! . Есть наработки от прошлого исполнителя. Не доделал отказался от проекта из-за нехватки времени. Переслал исходники верстки и дизайна. По обращению отправлю ТЗ по которому делалась задача ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня! . Имею версию Битрикс Малый Бизнес и продукт от Аспро решение NEXT . Оплата поэтапно по факту сдачи этапа работ . Задачи следующие: 1) Обновить лицензии, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ! Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС Договор заключим. Но рассмотрю и на другом движке, только WP не предлагать. Есть задачи ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ! Оплата по факту выполнения работы. Только так! можно БС , Договор. Есть задачи по оптимизации включая верстку. Срок 2 месяца на выполнения. Если какие-то задачи вас смущают, ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Необходимо сделать интернет магазин ПОД КЛЮЧ! Оплата поэтапно по факту выполнения этапов работ. Только так! Договор заключим. С посредниками не работаю, т.к. работа кривая получается и часто посредники тоже кидают программистов! ... ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад