Проект под ключ: система продаж отчетов бирж крипто трейдинга

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Завершен37 заявок443 просмотра

Требуется опытный разработчик, а лучше команда на создание сайта-сервиса под ключ: от дизайна до готового фронтенда.

Нужно взять идею и специализацию с сайта, который предоставлю в личной переписке.

То есть это должен быть сервис по парсингу отчетов трейдинга с бирж криптовалют.

Этот сервис должен продавать эти отчеты.

  • Должна быть регистрация на сайте и профили пользователей с историей посещений, возможностью редактировать данные админом.
  • Должен быть журнал(лог) продаж со всмеи введенными в форму оплаты данными и статусами платежей.
  • Должен быть раздел продуктов: всё что напарсили с бирж, в  разрезе каждой биржи.
  • Должны быть отчеты: регистраций юзеров, статистика продаж, статистика парсинга отчетов по каждой из бирж - все это по разрезам дат.
  • Простенькая система тикетов, что-то вроде личных сообщений, но только юзер->админ и админ->юзер.
!!! API для парсинга источников отчетов, вместе с полной документацией для программистов укажу в личной переписке.

Движок сайта не важен особо, это может быть либо популярная (не старая версия!) CMS, либо самописное решение, если по цене за работу и по времени не будет сильно отличаться.

Дизайн уникальный, соответствующий свежайшим трендам с удобным юзабилити.

Приоритеты используемых технологий:

  • Linux
  • PHP frameworks
  • Perl frameworks
  • MySQL
  • apache, nginx, accelerators
Возможно сотрудничество на постоянной основе после полного завершения и сдачи проекта.

Предлагайте варианты, количество человекочасов и цены за готовую систему.

ApacheLinuxMySQLNginxPHP
7 лет назад
EvgenKras
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$600
28 дней
Отличный исполнитель! Четко знает что нам требуется, составляет детальнейшее техзадание со знанием ниши, а также ведет разработку необходимого ПО под наши требования. Спасибо! Всем рекомендую Александра!
Евгений, отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно работать с таким человеком, он знает чего хочет и может это понятно сформулировать. Буду рад новым заказам.

Заявки фрилансеров

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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