Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Хотим уникальный сайт с всевозможными фишками. Анимированные страницы для простого понимания посетителем сайта процессов работы нашего оборудования. Анимация для каждой страницы оборудования. Максимально выложить инфо об оборудовании. Мини ТЗ Создание ...
Проект под ключ: система продаж отчетов бирж крипто трейдинга
Требуется опытный разработчик, а лучше команда на создание сайта-сервиса под ключ: от дизайна до готового фронтенда.
Нужно взять идею и специализацию с сайта, который предоставлю в личной переписке.
То есть это должен быть сервис по парсингу отчетов трейдинга с бирж криптовалют.
Этот сервис должен продавать эти отчеты.
- Должна быть регистрация на сайте и профили пользователей с историей посещений, возможностью редактировать данные админом.
- Должен быть журнал(лог) продаж со всмеи введенными в форму оплаты данными и статусами платежей.
- Должен быть раздел продуктов: всё что напарсили с бирж, в разрезе каждой биржи.
- Должны быть отчеты: регистраций юзеров, статистика продаж, статистика парсинга отчетов по каждой из бирж - все это по разрезам дат.
- Простенькая система тикетов, что-то вроде личных сообщений, но только юзер->админ и админ->юзер.
Движок сайта не важен особо, это может быть либо популярная (не старая версия!) CMS, либо самописное решение, если по цене за работу и по времени не будет сильно отличаться.
Дизайн уникальный, соответствующий свежайшим трендам с удобным юзабилити.
Приоритеты используемых технологий:
- Linux
- PHP frameworks
- Perl frameworks
- MySQL
- apache, nginx, accelerators
Предлагайте варианты, количество человекочасов и цены за готовую систему.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать сайт, типа Лейдинг пейдж с 4-5 доп. разделами (меню), для студии занимающейся коррекцией бровей - микроблейдинг. Пожелания по сайту: современное оформление с использованием динамических блоков, фотографии мастера в шапке на главной странице, ...Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт по продаже коммерческой недвижимостиСайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Смотрите задание во вложении (без макетов).На данный момент ищем человека, который будет ориентироваться по заданию, которое прикреплено ниже. На данный момент требуется создание одного сайта. Рассматриваем php или cms. В ответном письме, пожалуйста: ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт очень простой сайт: marasik.com И есть дизайн, который разработан специально для него, но внедрен не полностью. Работа простая! Все элементы полностью аналогичные, править нужно только их ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт визитку (можно лендинг). Тема- занятия спортивной акробатикой для детей. На WP. Есть гибкий шаблон Monstroid2 (Лицензия). По блокам(страницам) с необходимой инфо: 1. Приветствие (по возможности пришить rss от фейсбука); 2. Об виде ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
требуется создание лендинга под ключ : 2 скрола , вставка видеоплеера, выпадающая формы регистрации с идентификацией по IP страны и подтягиванием в форму телефонного кода, выпадающие поп-апы с рендомным ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Собственно нужен личный кабинет для клиентов. Или как компонент к сайту (на modx) или как отдельный сайт на поддомене. В личном кабинете должен отображаться баланс клиента и его история. Получения счета, оставить ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Нужно сделать сайт на Wordpress ТЗ https://drive.google.com/open?id=1lyr77pw1pM6jClN-6ZktKasPmS77Z32Y Пишите в письме стоимость проекта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Разработка сайтаСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт7 лет назад