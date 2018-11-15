Проект под ключ: система продаж отчетов бирж крипто трейдинга

Требуется опытный разработчик, а лучше команда на создание сайта-сервиса под ключ: от дизайна до готового фронтенда.

Нужно взять идею и специализацию с сайта, который предоставлю в личной переписке.

То есть это должен быть сервис по парсингу отчетов трейдинга с бирж криптовалют.

Этот сервис должен продавать эти отчеты.

Должна быть регистрация на сайте и профили пользователей с историей посещений, возможностью редактировать данные админом.

Должен быть журнал(лог) продаж со всмеи введенными в форму оплаты данными и статусами платежей.

Должен быть раздел продуктов: всё что напарсили с бирж, в разрезе каждой биржи.

Должны быть отчеты: регистраций юзеров, статистика продаж, статистика парсинга отчетов по каждой из бирж - все это по разрезам дат.

Простенькая система тикетов, что-то вроде личных сообщений, но только юзер->админ и админ->юзер.

!!! API для парсинга источников отчетов, вместе с полной документацией для программистов укажу в личной переписке.

Движок сайта не важен особо, это может быть либо популярная (не старая версия!) CMS, либо самописное решение, если по цене за работу и по времени не будет сильно отличаться.

Дизайн уникальный, соответствующий свежайшим трендам с удобным юзабилити.

Приоритеты используемых технологий:

Linux

PHP frameworks

Perl frameworks

MySQL

apache, nginx, accelerators

Возможно сотрудничество на постоянной основе после полного завершения и сдачи проекта.

Предлагайте варианты, количество человекочасов и цены за готовую систему.