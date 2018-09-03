Создание сайта

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Закрыт7 заявок236 просмотров

Доброго дня. Нужно сделать сайт на Wordpress 

ТЗ https://drive.google.com/open?id=1lyr77pw1pM6jClN-6ZktKasPmS77Z32Y

Пишите в письме  стоимость проекта.

WordPress
7 лет назад
guest_15360346035541
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров