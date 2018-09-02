Здравствуйте. Необходимо обновить сайт. Сделать его соответствующим новым реалиям (адекватное отображение на мобильных телефонах, планшетах и т.д., html5, переверстать и т.д.) Больше может скажите вы, как профессионалы, что можно и нужно сделать. ...
Корпоративный сайт строительной компании. CMS Wordpress
Приветствую уважаемые фриланесеры. Нужен сайт на Вордпресс. Домен и хостинг есть. Наш сайт http://sktdom.ru. Техническое задание еще не готовы. Хотелось бы с ориентироваться по ценам и срокам. Так же нужен уникальный текст главной страницы по теме строительство домов, коттеджей, бань из бруса в Красноярске.
Сайты которые нравятся
https://k-stroydom.ru (больше всего ориентация на него), http://svoydom24.ru, https://www.abs.ru, https://www.ddm-stroy.ru
Задача
Сделать многостраничный сайт, чтобы можно было добавлять фото галерею с описанием, что сделано в проекте. Возможность добавлять отзывы самостоятельно. Плюс, чтобы было меню типо БЛОГА, для написания статей для продвижения. Накинуть все это на наш хостинг и объяснить как добавлять тот или иной контент. Жду ваших предложений и портфолио.
Заявки фрилансеров
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