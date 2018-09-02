Корпоративный сайт строительной компании. CMS Wordpress

Приветствую уважаемые фриланесеры. Нужен сайт на Вордпресс. Домен и хостинг есть. Наш сайт http://sktdom.ru. Техническое задание еще не готовы. Хотелось бы с ориентироваться по ценам и срокам. Так же нужен уникальный текст главной страницы по теме строительство домов, коттеджей, бань из бруса в Красноярске.

Сайты которые нравятся

https://k-stroydom.ru (больше всего ориентация на него), http://svoydom24.ru, https://www.abs.ru, https://www.ddm-stroy.ru

Задача

Сделать многостраничный сайт, чтобы можно было добавлять фото галерею с описанием, что сделано в проекте. Возможность добавлять отзывы самостоятельно. Плюс, чтобы было меню типо БЛОГА, для написания статей для продвижения. Накинуть все это на наш хостинг и объяснить как добавлять тот или иной контент. Жду ваших предложений и портфолио.