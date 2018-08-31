Нужно закончить сайт . Есть домен и разработан сам сайт. На русском, английском и польском. Нужен человек который сделает все под ключ. В дальнейшем вести поддержку сайта.
Создать одностраничный лендинг. Без наполнения
Нужно создать одностраничный шаблон лендинга, без наполнения.
На основании примера http://teamzone.com.ua/ сделанного на tilda
Кртакое тех задание прикладывается.
Предлагайте ваши решения: wordpress, бесплатные вебконструкторы.
Важный критерий, возможность создать свой видео хостинг, и подтягивать от туда видео на сайт (youtube, vimeo и прочие видеохостинги не подходят).
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