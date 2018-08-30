Нужно помощь в подготовке и организации всех процессов по продаже хорошего доменного имени на международном сайте SEDO.COM
Создание сайта на базе Wordpress
Необходимо создание новостного сайта "под ключ" на базе Wordpress. Структура сайта должна полностью соответствовать следующему: http://www.vv.com.ua/
Цветовая гамма должна быть в пределах 4х цветов из скриншота (прикреплено)
Бюджет 70 долларов
Заявки фрилансеров
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