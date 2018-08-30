Создание сайта на базе Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок231 просмотр

Необходимо создание новостного сайта "под ключ" на базе Wordpress. Структура сайта должна полностью соответствовать следующему: http://www.vv.com.ua/

Цветовая гамма должна быть в пределах 4х цветов из скриншота (прикреплено)

Бюджет 70 долларов

WordPress
7 лет назад
margarita16801
Маргарита 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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