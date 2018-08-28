Нужен вебмастер для создания 5 прелендингов для рекламной кампании на датинг тематику

Бюджет 320$

Кроссбраузерность, полная интеграция с трекинг системой binom.

Автоматическая мультиязычность и адаптация контента страницы под язык:

если юзер зашел с индийской раскладкой на прелендинг, то ему показывается текст на хинди и контент на странице адаптированный под Индию

Очень хочется найти человека который очень четко понимает, что такое прелендинг

Сроки сдачи всех лендингов: 5 дней с поэтапной сдачей