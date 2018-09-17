Создание сайта на Тильде

Необходимо создать сайт с небольшим количеством страниц на Тильде.

Прототип в приложении.

Допускается иная компоновка внутри блоков. Последовательность блоков менять нельзя.

Логотип будет выслан после утверждения исполнителя.

На сайте нужно создать еще шаблоны для статических страниц, но не наполнять их. Просто, подготовить стили и создать их в структуре сайта.