Создание сайта на Тильде

$147
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки209 просмотров

Необходимо создать сайт с небольшим количеством страниц на Тильде.

Прототип в приложении.

Допускается иная компоновка внутри блоков. Последовательность блоков менять нельзя.

Логотип будет выслан после утверждения исполнителя.

На сайте нужно создать еще шаблоны для статических страниц, но не наполнять их. Просто, подготовить стили и создать их в структуре сайта.

Tilda
7 лет назад
Ecommerce
Игорь 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$147
14 дней
Escrow
Отлично выполнено. Все качественно. Спасибо.
Все отлично! Вопросы решались быстро, работали через безопасную сделку. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

toooto
35 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад