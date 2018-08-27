Делаете сайт форум...где можно скачать любую игру.
Сделать лэндинг
Необходимо сделать одностраничник, куда будем направлять трафик. Тема — набор групп для занятий (еженедельных встреч) в Школе Великих Книг
Примеры:
Присылайте ваши предложения, кто может приступить уже сейчас. Хостинг есть. Доменом пока не занимались, но купим. Хорошо бы (оплатим) предложить несколько концептов дизайна на выбор. В виде эскизов. До качественной реализации всмысле. А потом уже на каком остановимся — тот допиливаем до финальной версии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Мне нужна разработка веб-сайта под ключ, на каком-нибудь качественном бесплатном/ платном шаблоне. Сроки рассматриваю до 7 дней. Тип – сайта по сути одностраничник, но будет ещё одна отдельная страница с контактами и детальным описанием ...Завершен7 лет назад
Цель: создание сайта визитки для консалтингового бутика, с описанием услуг, портфолио, формой обратной связи, новостной лентой, возможностью подключения инстаграм-ленты/ youtube- канала. Лого, шрифты, вижуалы, текст- предоставляем.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Здравствуйте Требуется создать сайт под ключ для строительной базы с предложением наших услуг : торговля строительными материалами , производство бетона , Инертные материалы , блок, железо бетонные изделия , Доставкана движке WordPress Сайт должен показывать общую ...Завершен7 лет назад
Наша компания является отечественным производителем специализированного алюминиевой и бумажной посуды: - (лоток алюминиевый, касалетки);- бумажный стакан в ассортименте ( для кофе, чая и т.д.); - бумажный стакан для мороженого, попкорна (200 мл, 360 мл, 500 мл, 1000 мл.); - емкость для ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо создать сайт с логотипом компании. Наша компания является отечественным производителем специализированного алюминиевой и бумажной посуды: - (лоток алюминиевый, касалетки);- бумажный стакан в ассортименте ( для кофе, чая и т.д.); - бумажный стакан для мороженого, попкорна (200 мл, 360 ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать блог. Просьба в отклике указывать желаемое вознаграждение за проделанную работу. Предупреждаю, что работаю без предоплаты.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужен копия сайта по зияткер кз Функционалу точно такой Основной принцип сайт для учителей. Учителя добавляет публикация он автоматический выдает сертификат. И документы попадает в гугл диск или яндекс, как то не понял функцию.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать сайт для репетитора. Раскрутить сайт.Завершен7 лет назад
Создать примерно похожий сайт по функционалу (пример в личку) Все профили врачей подтягиваются по api Сайт нужен исключительно на вордпресс В заявке отправляйте пожалуйста развернутый ответ по ценообразованию и срокам.Завершен6 лет назад