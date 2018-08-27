Сделать лэндинг

Необходимо сделать одностраничник, куда будем направлять трафик. Тема — набор групп для занятий (еженедельных встреч) в Школе Великих Книг

Примеры:

shvk.ru

8utra.ru

schoolofbooks.ru

smarthead.club

школавеликихкниг.рф

Присылайте ваши предложения, кто может приступить уже сейчас. Хостинг есть. Доменом пока не занимались, но купим. Хорошо бы (оплатим) предложить несколько концептов дизайна на выбор. В виде эскизов. До качественной реализации всмысле. А потом уже на каком остановимся — тот допиливаем до финальной версии.