Нужен точно такой сайт по ссылке

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок222 просмотра

Здравствуйте! Нужен копия сайта по зияткер кз

Функционалу точно такой 

Основной принцип сайт для учителей. Учителя добавляет публикация он автоматический выдает сертификат. И документы попадает в гугл диск или яндекс, как то не понял функцию.

7 лет назад
abai93
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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