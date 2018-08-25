Необходимо создать сайт с розыгрышами вещей. Более подробное обсуждение конкретно с исполнителем
Разработка многоязычного сайта
Необходимо разработать интернет магазин с несколькими языковыми версиями. Адрес примера сайта во вложении. Только каталог товаров будет на нашем сайте, связи с сайтом алибаба не будет. Т.е. стандартный интернет магазин на нескольких языках. Стоимость и сроки?
Заявки фрилансеров
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