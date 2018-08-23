Нужно скопировать лендинг .За подобной услугой обращаюсь в первый раз,поэтому могу не знать всех нюансов.500 руб
Разработка сайта на cms Bitrix под ключ
Требуется разработать сайт полиграфического агенства (с элементами ИМ), CMS - 1C Битрикс.
Разработка включает верстку, интеграцию с движком и выгрузку каталогов поставщиков.
Рассматриваются в основном фрилансеры.
Все вопросы в лс.
Заявки фрилансеров
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