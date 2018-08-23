Разработка веб сайта

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Закрыт10 заявок225 просмотров

Разработать веб сайт и админку на чистом РНР5

Сайт - 5 страниц + авторизация

Админка - берем шаблон из templatemonster (Статистика - 10 страниц, Правка содержимого раздела с вопросами/ответами)

Проект высоконагруженный. Нужно иметь большой опыт работы с БД, уметь составлять оптимизированные запросы из разных таблиц

Опыт работы с github (проект ведем там)

в заявке укажите порядок цен, конкретика в скайпе

7 лет назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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