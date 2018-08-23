Требуется создать отзовик о компаниях (площадку). Кмс сильно не принципиально, жду от вас предложений. Сам сайт на выходе должен получиться максимально простой. Можно взять паблик шаблон допустим liveopencart.ru переделать поля ...
Разработка веб сайта
Разработать веб сайт и админку на чистом РНР5
Сайт - 5 страниц + авторизация
Админка - берем шаблон из templatemonster (Статистика - 10 страниц, Правка содержимого раздела с вопросами/ответами)
Проект высоконагруженный. Нужно иметь большой опыт работы с БД, уметь составлять оптимизированные запросы из разных таблиц
Опыт работы с github (проект ведем там)
в заявке укажите порядок цен, конкретика в скайпе
Заявки фрилансеров
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