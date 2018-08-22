Сделать сайт

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Закрыт20 заявок263 просмотра

есть сайт - http://vdu.by/

надо новый  более продающий , простой в тоже время  привлекательный и удобный для клиентов.

фон желательно белый - буквы черные.

в приложении нарисовал как вижу этот сайт. 

Это большие иконки в виде кнопок и контакты ( в основном месенджеры) - на первой странице.

надо также можно было прямо с сайта писать в месенджеры

вставить видео о компании и соц сети

видео о компании есть - надо поставить на сайт.

выберем лучшее качество по более низкой цене  и срокам.

Надо что бы исполнитель в дальнейшем мог выйти на связь в случае изменений на сайте.

предлагайте варианты

7 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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