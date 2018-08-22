Сделать сайт

есть сайт - http://vdu.by/

надо новый более продающий , простой в тоже время привлекательный и удобный для клиентов.

фон желательно белый - буквы черные.

в приложении нарисовал как вижу этот сайт.

Это большие иконки в виде кнопок и контакты ( в основном месенджеры) - на первой странице.

надо также можно было прямо с сайта писать в месенджеры

вставить видео о компании и соц сети

видео о компании есть - надо поставить на сайт.

выберем лучшее качество по более низкой цене и срокам.

Надо что бы исполнитель в дальнейшем мог выйти на связь в случае изменений на сайте.

предлагайте варианты