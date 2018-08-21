Сайт презентация

нужен одностраничный сайт с наполнением как в каталоге

в последствии надо сделать из него некое подобие интернет магазина или формы по которой могут сделать заказ

его надо будет продвигать по яндексу и гуглу

контекстная реклама

домены

сом рф ru

есть разработанный логотип в кореле могу сбросить