Сайт презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки242 просмотра

нужен одностраничный сайт с наполнением как в каталоге

в последствии надо сделать из него некое подобие интернет магазина или формы по которой могут сделать заказ

его надо будет продвигать по яндексу и гуглу 

контекстная реклама

домены

сом рф ru

есть разработанный логотип в кореле могу сбросить

7 лет назад
guest_15285644103783
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Апгрейдить сайт + продвижение

    $500

    Есть сайт тематики детская мебель, в дальнейшем хотим его изменить, собстсвенно с этого нужно начать + продвижение заказать разовое.  Хотелось бы для выбора исполнителя услышать какое-то более менее видение относительно текущей ситуации ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт под ключ.

    Доброго времени суток! Подскажите, сколько будет сделать такой же сайт (https://penza.homsbox.ru) под ключ, ну и изменить дизайн?

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на React

    Нужно создать сайт на React. Требование к специалисту: не менее года разработки на реакте. Подробности о проекте специалисту.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Landing page на Wordpress

    $60

    Нужно сделать сайт на WordPress. Шаблон куплен, есть дизайн. Нужно сверстать 5 страниц. Каждая страница по три экрана. + мобильная верстка. Цена обсуждаема.

    WordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт агрегатор по поиску авиабилетов.

    Здравствуйте! Нужно создать сайт агрегатор по поиску и продаже авиабилетов. Вот примеры на которые хотелось бы равняться в плане функционала: https://www.aviasales.ru https://www.skyscanner.ru https://www.momondo.ru https://www.kupibilet.ru В ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    Сайт на WPДобрый день.  Нужен сайт с функционалом как https://www.askgamblers.com/ Есть купленный шаблон WP https://pokatheme.com/ В какие сроки готов сделать и какова цена? 1. Английский язык 2. шаблон любой с нормальным видом. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Wordpress. Создать сайт

    Помочь создать сайт на wordpress для школы https://mnushi.ru/ Нужна помощь в сложных технических деталях по со настройке шаблона и плагинов, настройкам безопасности, корректной работы разделов и отображения материалов рубрик в нужных местах сайта. Часть работы по ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад