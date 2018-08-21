Есть сайт тематики детская мебель, в дальнейшем хотим его изменить, собстсвенно с этого нужно начать + продвижение заказать разовое. Хотелось бы для выбора исполнителя услышать какое-то более менее видение относительно текущей ситуации ...
Нужен лендинг «Строительство деревянных домов»
Дизайн
Верстка
Логотип
Домен
Хостинг
это все ваше должно быть.
Скидывайте мне примеры только Строительных сайтов.
Новички не интересуют.
Нужно качество!
Предлагайте свои варианты.
Бюджет обсудим.
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