Создать сайт интернет-магазина дизайнерской мебели

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Закрыт27 заявок238 просмотров

Здравствуйте! Мне нужен исполнитель для создания продающего сайта. 

Суть задачи: сделать привлекательный, полностью оптимизированный сайт (сразу с правильной технической реализацией и структурой на основе сем. ядра). Тематика будущего сайта - продажа дизайнерской мебели.

Хочу, чтобы после запуска можно было сразу заниматся продвижением (пример созданного оптимизированного интернет-магазина, который я хочу получить в итоге), поэтому если у Вас в команде есть хороший дизайнер и сеошник - обязательно укажите это (для меня важно наличие таких людей в проекте). 

7 лет назад
guest_15348455719472
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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