Создать сайт интернет-магазина дизайнерской мебели

Здравствуйте! Мне нужен исполнитель для создания продающего сайта.

Суть задачи: сделать привлекательный, полностью оптимизированный сайт (сразу с правильной технической реализацией и структурой на основе сем. ядра). Тематика будущего сайта - продажа дизайнерской мебели.

Хочу, чтобы после запуска можно было сразу заниматся продвижением (пример созданного оптимизированного интернет-магазина, который я хочу получить в итоге), поэтому если у Вас в команде есть хороший дизайнер и сеошник - обязательно укажите это (для меня важно наличие таких людей в проекте).