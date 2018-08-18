Лендинг Пейдж

1. СИТУАЦИЯ: У нас есть идея, которую мы хотим реализовать... поэтому нужна комплексная услуга (под ключ). Дизайн, верстка и программирование. Если Вы можете предоставить только что-то одно... то будем рады оценке, т.к. рассматривает как ...