Создать сайт знакомств

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Закрыт19 заявок194 просмотра

Добрый день!

Необходимо создать сайт знакомств. Схожий с tinder com

Ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо

7 лет назад
gosvyat
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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