Необходимо создать сайт на оптимальной для экспорта данных CMS платформе с возможностью экспорта на сайт из CSV файла цен и количественных остатков. Товарный каталог состоит из 3 товарных разделов: - 1 раздел (54 ...
Создать сайт знакомств
Добрый день!
Необходимо создать сайт знакомств. Схожий с tinder com
Ваши предложения по цене и срокам.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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