Создать сайт-портфолио для учителя под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок246 просмотров

Сайт-портфолио для учителя истории и обществознания 

Дизайн: современно и минималистично, тематика предметов: история, обществознание. Фотографию и ФИО учителя предоставлю. 

Разделы: 1) Главная, 2) Проверь себя, 3) Готовимся к ЕГЭ 4) Классное руководство, 5) Олимпиада,  6) Рабочие программы, 7) Уроки, 8) Портфолио

Внутри всех разделов кроме №1, 4 - поместить еще разделы: История, Обществознание.

В каждом разделе будут находиться материалы для скачивания (пришлю исполнителю), которые должны быть редактируемые (т.е. чтобы учитель в дальнейшем смог добавлять, убирать материал.

7 лет назад
guest_15344138476616
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$50
4 дня
Большое спасибо за качественную работу, сделанную в срок! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик с грамотно поставленным техническим заданием. Все оплачено в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад