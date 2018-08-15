Создать сайт с админкой для редактирования

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок264 просмотра

сайт с возможностью покупки контента и генерацией индивидуального кода для доступа к данному контенту

админка с возможностью добавлять изображения/текст внутри определенного типа страниц

отправка автоматически сгенерированных имейлов при покупке

автоматический переход между страницами при введении заданных администратором текстов

7 лет назад
guest_15343648027728
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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