Бюджет 2000-3000р, оплата только в BarterCoin (оттуда выводите сами во все популярные системы без комиссии) - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Создать сайт с админкой для редактирования
сайт с возможностью покупки контента и генерацией индивидуального кода для доступа к данному контенту
админка с возможностью добавлять изображения/текст внутри определенного типа страниц
отправка автоматически сгенерированных имейлов при покупке
автоматический переход между страницами при введении заданных администратором текстов
Заявки фрилансеров
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