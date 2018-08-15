Создать сайт Некоммерческого партнерства и разместить на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок206 просмотров

Необходимо создать сайт с информацией о Некоммерческом партнерстве.

Разместить сайт на хостинге

Информация о партнерстве есть в группе https://vk.com/razvitie_komi

7 лет назад
guest_15343467134076
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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