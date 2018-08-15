Бюджет 2000-3000р, оплата только в BarterCoin (оттуда выводите сами во все популярные системы без комиссии) - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Создать МЛМ сайт
Здравствуйте хочу заказать сайт под ключ сетевой маркетинг млм (сам маркетинг уже есть).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать подобный сайт https://www.stnmoscow.ru/ http://ekonomkomfort.com.ua/ http://s-w.com.ua Ближе к российскому, хотелось бы узнать ценовой диапазон, и сроки. СпасибоСайты «под ключ»48 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
чтобы можно было купить его акции за 500р России в любой валюте мира (или их эквиваленте) + крипта рефералка чтобы была можно на WP желательно мультиязычный с автопереводчиком ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: создать сайт, на котором размещена картина разбитая на пиксели, а посетитель в свою очередь мог купить пиксель за определенную стоимость. Вся подробная информация в личной переписке.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Дорфботать сайты mairmedica.ru, newgyn.ruСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
https://tenderplus.kz - нужна работающая копия данного сайта. немного измененный дизайн. В остальном на 99% такой https://www.avito.ru/ - с фильтрацией и оповещением (на почту). как на предыдущем сайте. Например. Квартира в определенном районе, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать "под-ключ" аналогичный проект http://markakachestva.ru - Дизайн+верстка (шаблоны оформления статей и категорий) - Интеграция на подходящий движок по типу WP итд. - создание каталога/разделов и первичное наполнение сайта контентом ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть полное готовое ТЗ по сайту. Готовы макеты. Есть предыдущая версия сайта. Остаётся просто собрать его. Предыдущий уровнь сайта: http://skladcabel.ru Сайт нужно разработать за 6 дней. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание сайта по образцу. С добавлением своих небольших изменений. Сайт купонникСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно нужен Дизайнер лендинга на платформе Tilda.cc Ищем человека, который хорошо знает платформу, умеет создавать дизайн в Zero, красиво использовать стандартные блоки, работать с типографикой, паралаксом и пошаговой анимацией. Круто пригодится знание основного ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад