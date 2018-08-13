Сделать сайт который объединяет людей по всему миру

чтобы можно было купить его акции за 500р России в любой валюте мира (или их эквиваленте) + крипта

рефералка чтобы была

можно на WP

желательно мультиязычный с автопереводчиком

дизайн такой чтобы он сам себя вытягивал

опалта 250р в час в системе BarterCoin (оттуда вывод в ЯД-киви)

(нужно не мне, плачу я)