Сделать сайт по примерному шаблону, скорректировать. Шаблоны вышлю заинтересованным. Оставляйте сразу свои контакты для связи
Сайт на WP под ключ (личн.каб, мультияз)
Есть заказ на сайт (аналог http://ifru.ru) до 50 000 руб. - подробности в ЛС
Заказчик юр.лицо (нужен официальный договор, счет, акт)
Заявки фрилансеров
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