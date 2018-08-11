Разработать сайт на шаблоне wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок151 просмотр

Сделать сайт по примерному шаблону, скорректировать. Шаблоны вышлю заинтересованным.  Оставляйте сразу свои контакты для связи

WordPress
7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Всем добрый день! Ни разу не сталкивался с созданием сайта.  Поэтому опишу то, что хотелось бы увидеть и жду Ваши предложения по срокам цене и краткому описанию того, что можно сделать. Наша компания ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт + мобильное приложение

    Требуется составить сайт, где посетители будут выкладывать свой "товар" ( товар всего одного образца ). Что бы выложить "товар", он должен зарегистрироваться, у каждого личный кабинет, с описанием его товара, ценой и контактными данными. Мобильное ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт МЛМ

    Нужен готовый скрипт МЛМ (или сайт с нуля) с пяти уровневой реферальной программой. Подробной статистикой по партнерам. Оплатой через яндекс кассу или другую систему.   Если есть готовые скрипты – скидывайте примеры. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт агрегатор для недвижимости

    $3000

    Компания занимается риелторскими услугами. Бекенд: настроить api, а где нужно спарсить данные с известных популярных площадок где оставляют объявления по недвижимости, Авито, моя реклама, яндекс и тд.  Фронтенд: Отбражение данные и написание логики ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен сайт под ключ - игровая тематика

    Нужен специалист в DLE ... нужен сайт под ключ ... шаблон уникальный SEO интеграция и всё остольное для успешного сайта ... игровая тематика ... нужно написание модулей и разные фишки .... В итоге нужен профессионал ...

    DLE
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта.

    Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции. ТЗ прикрепил

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт на вордпресс

    Необходимо сделать сайт на Wordpress, используя тему mfc. Будет здорово если умеете с ней работать. В основном нужно будет скопировать блоки с других сайтов. Напишите примерную цену своей работы. В дальнейшем будут ещё проекты.

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ленд под ключ + сео

    Нужно сделать мало страничный сайт. 2-3 страницы о товаре + такие страницы как гарантии, инструкции, доставка, контакты под ключ. Нужна правильная сео настройка страниц. Продажи онлайн игры, хочу продвигать по отдельным ключам со стремлением попасть ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад