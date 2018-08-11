Нужен сайт под ключ - игровая тематика

Нужен специалист в DLE ... нужен сайт под ключ ... шаблон уникальный SEO интеграция и всё остольное для успешного сайта ... игровая тематика ... нужно написание модулей и разные фишки .... В итоге нужен профессионал .... Если ты только что начинал работать в этой сфере то проходи мимо этой теме!

P.S. Плохо знаю русский язык, но не проблема договоримся и будем понимать друг друга