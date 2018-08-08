Многостраничный одностраничник. Разработка мультилендинга по продаже спецтехники, который показывает пользователю именно то, что он искал, прежде чем перейти с контекстной рекламы. «Резиновая» верстка для всех размерах экранов. Для навигации по разделам ...
Сайт под ключ
Ищу разработчика адаптивного сайта для торговой марки сельхозтехники. В линейке продукции только одна модель: мотоблок, комплектующийся несколькими вариантами двигателей. Мотоблок относится к верхнему сегменту среднеценовой категории, рассчитан на рынок бывшего СССР, Прибалтику и Восточную Европу.
Текущий прототип главной страницы сайта: https://yadi.sk/i/ydsghqye3a6V8C. Он несколько изменится (упростится), но не радикально, функционал и структура останутся теми же.
Сайт будет одноэкранным, переход между экранами совершается прокруткой.
Действие на экране будет разворачиваться вокруг 3D-модели мотоблока (есть в 3D Max). Базовый сценарий:
1. При заходе на главную демонстрируем видео (будет похожим на https://www.youtube.com/watch?v=JMB2Q1qXBPg). Длина до 10 секунд, сейчас находится в разработке.
2. По окончанию видео выводим кадр с торговой маркой, по ней пробегают блики, экран гаснет.
3. Экран 1 — появляется фон цеха/склада, в центре стоит мотоблок под покрывалом. Появляются меню, текстовые блоки и др. По клику пользователя покрывало слетает и исчезает, на мотоблок выводим несколько преимуществ (похожий вариант: http://neo320.s7.ru/). На экран выводим приглашение проматывать страницу, при промотке переходим на экран 2
4. Экран 2 — мотоблок разворачивается по часовой стрелке на 180 градусов. При развороте к нему пристыковывается плуг. Разворот со сменой техники должен быть похож на https://www.youtube.com/watch?v=uySoPxaAlt (навесное сменяется с 0:28) Одновременно с разворотом пол цеха уезжает вниз, разъезжаются стены цеха. Снизу поднимается нераспаханное поле (надо реалистичное погружение плуга и протектора колёс в почву), вместо стен въезжают части сельского пейзажа ранним утром).
5. Экран 3 — поле и плуг проваливаются, появляются пашня и картофелесажалка. Утренний пейзаж сменяется почти обеденным.
6. Экран 4 — пашня и сажалка заменяются картофельным полем с молодыми ростками и окучниками. Новый пейзаж (середина дня).
7. Экран 5 — мотоблок с картофелекопалкой, августовское или сентябрьское поле, начинает вечереть.
8. Экран 6 — мотоблок с прицепом, в прицепе собранный урожай, дорога, вечер.
9. Экран 7 — возвращаемся в цех.
Модели навесного оборудования есть в Компас-3D.
Нужен полный комплекс работ: дизайн экранов и переходов между ними, вёрстка и программинг, тестирование, заливка на хостинг. В дальнейшем на сайте будут меняться цены/комплектация мотоблока, т. е. сложного администрирования не будет.
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