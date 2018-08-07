Техническое задание. Пишите свою стоимость и сроки. Выберу оптимального исполнителя. Нужно сделать такой же сайт.airdropbox.ru Русская и английская версия. Дизайн конечно должен отличаться. Не должно быть плагиата по дизайну. Но быть таким ...
Кто мне сделает сайт недорого в вордпресс?
Ищу, кто сделает сайт, очень хочу сайт
Первый разговор по телефону (ватсапп или скайп)
Спасибо за понимание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен одностраничник, за сутки-двое. Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг. Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужнее сайт на базе digiseller. Состав: Управление товара и категориями через digiseller. Автоматическая синхронизация с digiseller. Админ-панель. Корзина покупки. Мультиязычность (Русский, Английский). Seo. Пример - http://ls.ytstyle.ruСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая занимается экспресс-доставкой почты и грузов по стране. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго. На платформе Тильда необходимо создать интернет-магазин под ключ. Товар - медицинское и около медицинское. Компрессионные бинты, чулки, различные повязки, пластыри и прочее. Ассортимент небольшой - изначально до 50 наименований ( в некоторых есть ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Корпоративный сайт. Тема- строительство бассейнов. Нужен для возможности продвижения, по последним тенденциям веб-дизайна. Сроки не поджимают. Детали с исполнителем.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы хотим сделать информационный сайт для семей с детьми на русском языке в Австрии. На сайте будет размещена информация о местах, которые можно посетить, календарь мероприятий, где остановиться, наши путешествия. Нам понравилась структура ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток . Требуется сделать сайт под ключ по аренде транспортных средств . Сроки не жмут , работа на результат . Оплата по договоренности . Остальную информацию узнавайте в телеграмм , видео или Ватсапп.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен сайт доски объявлений под ключ с адаптивным дизайном. Есть детальное техническое задание, вышлю по запросу. В приоритете компании и фрилансеры с опытом работы над подобными проектами. Пожалуйста, оставляйте ваши предложения только ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужно собрать сайт на вордпрессе, натянуть дизайн, вычистить оттуда всё лишнее. Есть структура, прототипы и донор дизайна. По коду не должно быть понятно, что сайт сделан на вп, он должен быть максимально минималистичным и чистым. ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад