Нужнее сайт на базе digiseller. Состав: Управление товара и категориями через digiseller. Автоматическая синхронизация с digiseller. Админ-панель. Корзина покупки. Мультиязычность (Русский, Английский). Seo. Пример - http://ls.ytstyle.ru
Нужен простой лендинг
Нужен одностраничник, за сутки-двое.
Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг.
Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из своего файла.
И затем поместить лендинг на домен и хостинг (на них бюджет отдельно).
Было бы неплохо, если вы согласны и оставите заявку, сразу предложить с изображением шаблона лендинга (можно тему типа стройки, недвижимости или любую).
Бюджет, к сожалению, небольшой - 500 грн.
Выбранный исполнитель
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