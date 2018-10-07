Нужен простой лендинг

Нужен одностраничник, за сутки-двое.

Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг.

Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из своего файла.

И затем поместить лендинг на домен и хостинг (на них бюджет отдельно).

Было бы неплохо, если вы согласны и оставите заявку, сразу предложить с изображением шаблона лендинга (можно тему типа стройки, недвижимости или любую).

Бюджет, к сожалению, небольшой - 500 грн.