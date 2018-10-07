Нужен простой лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен12 заявок278 просмотров

Нужен одностраничник, за сутки-двое.

Презентацию из моей папки, с фотками и текстом в Ворде - перенести на лендинг.

Можно взять какой-то бесплатный шаблон, показать его мне, я под него структурирую всю инфу из своего файла.

И затем поместить лендинг на домен и хостинг (на них бюджет отдельно).

Было бы неплохо, если вы согласны и оставите заявку, сразу предложить с изображением шаблона лендинга (можно тему типа стройки, недвижимости или любую).

Бюджет, к сожалению, небольшой - 500 грн.

7 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Очень хороший исполнитель. Качество работы высокое. Татьяна отказалась от оплаты за выполненную работу из-за несоблюдения сроков. Хотя сроки не были соблюдены по моей вине.
Очень приятные впечатления от работы с заказчиком

Заявки фрилансеров

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад

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