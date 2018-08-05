Что нужно:

Сайт конкурсов, пользователи регистрируются и загружают свои работы, эксперт оценивает и выделяет 3 места, пользователь потом в ЛК скачивает диплом по установленному шаблону, в который автоматом вбиваются ФИО и место

Тех задание:

Три уровня личного кабинета

1. Админ, добавляет конкурсы, редактирование страниц

2.Юзер, ЛК - может зарегиться, информация о себе, добавить работу (jpg) и при условии что он будет являться одним из 3х выбранных экспертом - возможность из ЛК скачать диплом (jpg)

Необходимо чтобы в дипломе сразу вбивались ФИО и название конкурса с датой

3.Эксперт - вход только по паролю, который дает админ. Доступ -что то типа просмотра всех работ и конкурсов, с возможностью выделить только троих в одном конкурсе. Задача эксперта зайти и оценить.

Сроки и стоимость?