Сайт-магазин

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Здравствуйте.

Нужен простой сайт-магазин похожий на этот: https://prettygrafik.com/store/

Сайт будет на английском, для американцев. Товар - корзина - кнопка Paypal - кнопка "загрузка файлов" которая активируется после оплаты (например, как в шутерстоке) ну и собственно все что надо.

Нужно чтобы была хорошая посещаемость-индексация в Америке, Австралии и Европе.

И еще - чтобы сайт висел стационарно у меня на компе (не онлайн) для редактирования (как мобирайз), А когда я внесу изменения я его публикую. Чтобы я могла менять хостинги и всяких провайдеров. А сайт чтобы был мой и ни у кого не находился.

7 лет назад
guest_15334618027576
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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