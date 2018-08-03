Разработка сайта с CRM, с последующей поддержкой и развитием

Для бизнеса в сфере услуг необходимо разработать с нуля сайт с собственной CRM (запись на визит, перебросы между специалистами, отдельные профили итд). Пожалуйста, не предлагайте развернуть сайт на уже готовой CMS, - мы пробовали и это плохая перспектива в случае постоянной доработки платформы.

Для этой задачи необходим грамотный php-разработчик, в идеале готовый после завершения основной части приступить к доработке движка, внедрению новых функций, оптимизации итд уже на фултайм с зарплатой.

Оплата: 50 000₽, на банковскую карту (если вы из Украины, пожалуйста, сразу подумайте о нормальной схеме взаиморасчетов из рф, чтобы в случае сотрудничества это не стало проблемой).

Непосредственно ТЗ обсужу с кандидатом.