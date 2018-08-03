Разработать библиотеку

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки123 просмотра

Необходимо разработать библиотеку взаимодействие с инстаграм, для автоматизации действий: постинг, лайкинг, фоловинг, комментировании и т.д.

7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать лендинг инвестирущего отдела компании под ключ

    $20

    Нужно так что мы инвестируем крипту в какую-то прозрачную тему, но главное условие чтобы наша крипта тоже принимиалась как оплата за товар или услугу. Инвестиции как беспроцентный займ который нужно отдать (сколько взял столько отдай) ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте! Необходимо разработать сайт по аналогии sputnik8.com Брифы не присылать. Ответы на многие вопросы найдете по ссылке. Прежде чем откликнуться и задавать доп.вопросы, прошу, хорошо изучите сайт, который указан в ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой лендинг для PR агентства

    $100

    Уважаемые коллеги!   Стоит задача создать ленгдинг для PR-агентства занимающегося продвижением руководителей компаний в СМИ. Сайты со схожим бизнесом: http://storyloft.ru/ и http://prhub.moscow/    Работа должна включать в себя: 1)     Макет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать сайт с нуля

    Здравствуйте. Требуется сделать  сайт с нуля, аналог wulpy.me/ .  С таким же функционалом. Возможно ли сделать такое ? Жду оценку стоимости и сроков.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание схожего по функционалу сайта

    emtihan.kz Сайт будет предназначен для подготовки к экзаменам в КТЛ (казахско турецком лицее) Что требуется: Размещение большого количества разного рода тестов (как на emtihan.kz) по категориям (математика, логика и т.д.) и разделам ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать "под ключ" несколько сайтов

    Речь идёт про так называемые "рейтинговые" сайты, тематика - ремонт квартир. Примеров много, достаточно набрать в выдаче запрос "ремонт квартир рейтинг компаний". Примеры: http://rem-rating.ru/, http://rating-remont-kvartir.ru/, https://remont-kvartir-rating.ru/. Принцип у всех одинаковый. Нужна технология, позволяющая быстро и относительно недорого сделать ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад