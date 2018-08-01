Создание схожего по функционалу сайта

emtihan.kz

Сайт будет предназначен для подготовки к экзаменам в КТЛ (казахско турецком лицее)

Что требуется:

Размещение большого количества разного рода тестов (как на emtihan.kz) по категориям (математика, логика и т.д.) и разделам

Также платная часть сайта: где пользователь сможет сдавать экзамены (подписка) для пробного экзамена

Интересует стоимость с двумя версиями языков и с одной, соответсвенно две цены

Разработку дизайна мы возьмем на себя