Ищу опытного дорвейщика для длительного сотрудничества. Срочно! Этапы работ оговорим.
Сделать сайт агентства недвижимости
Нужно сделать сайт агентства недвижимости. Вот следующие важные моменты:
1. Движок - wordpress.
2. Дизайн - шаблонный, можем выбрать и купить подходящий на themeforest, например.
3. Необходим модуль импорта объектов недвижимости на сайт в формате Яндекс.Недвижимость - вот описание формата https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html
То есть у нас есть фид YRL, он обновляется на нашем сервере каждые 10 минут, и необходимо, чтобы новый сайт его скачивал по крону и разбирал - существующие объекты определял и обновлял по id, новые добавлял, старые (отсутствующие в фиде) соответственно удалял.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Здравствуйте ТЗ 1 нужны 30 сайтов на CMS WP по 2000 и более новостей, разбиты по категориям, 3 и более. Каждая новость 2000 и более букв, с фото лежащим ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрытнет даты
Требуется создание сайта отзывов о компаниях, сайтах, товарах. Наподобие irecommend.ru или otzovik.com только попроще функционалом. Создание сайта без наполнения контентом (только базовый дизайн, структура, функционал) Краткое ТЗ во вложении. Предпочтений по движку, на ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов. Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения. Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua. За ...Завершен5 лет назад
- $1000
Занимаемся логистикой. Нужен лендинг под доставку грузов из Китая. + настройка рекламы на него. Пишите сроки и цены! Пример - http://www.transitplus.ru/sbornye_gruzy/Завершен7 лет назад
Банковсих продуктов и кодов мсс. Почти как и некторорые доп. плюшки. Интересуют цена, сроки.Завершен7 лет назад
Нужна похожая по стилистике копия http://textumlab.ru/, сделанная на wordpressНужно прикрутить к ней WooCommerce для дизайна футболокНужно после этого прикрутить также каталог готовых футболокВ каталоге необходимо сделать корзинуПосле корзины нужно сделать систему заказа. Заказ = электронное письмо менеджеру ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Все в описании, вот 2 сайта, которые максимально похожи на те, которые я хочу по функционалу, только другие по дизайну https://www.mterk.net http://www.vaporplace.ruСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать сайт-каталог учебных курсов для стоматолога. Есть ТЗ, макеты страниц (3 страницы), логобук (цвета, шрифты, логотип) и дизайн главной страницы в PSD . Требуется разработать сайт в соответствии ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте господа! Нужен сайт для стоматологии под ключ. Требуется профессионал, который имел опыт создания сайтов для стоматологии! С уважением, Диана.Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт7 лет назад