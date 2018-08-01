Нужно сделать сайт агентства недвижимости. Вот следующие важные моменты:

1. Движок - wordpress.

2. Дизайн - шаблонный, можем выбрать и купить подходящий на themeforest, например.

3. Необходим модуль импорта объектов недвижимости на сайт в формате Яндекс.Недвижимость - вот описание формата https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html

То есть у нас есть фид YRL, он обновляется на нашем сервере каждые 10 минут, и необходимо, чтобы новый сайт его скачивал по крону и разбирал - существующие объекты определял и обновлял по id, новые добавлял, старые (отсутствующие в фиде) соответственно удалял.