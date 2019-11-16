Сервис по поиску запчастей

Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов.

Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения.

Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua.

За подробной информацией и тз - пишите в лс.