Сервис по поиску запчастей

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Завершен15 заявок332 просмотра

Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов.

Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения.

Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua.

За подробной информацией и тз - пишите в лс.

7 лет назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

doloskg93
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$330
11 дней
Получил возврат денег

Заявки фрилансеров

doloskg93
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад