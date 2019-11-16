Ищу опытного дорвейщика для длительного сотрудничества. Срочно! Этапы работ оговорим.
Сервис по поиску запчастей
Сайт для сервисных центров, продавцов запчастей к мобильным телефонам и клиентов.
Клиент оставляет запрос на то что ему нужно, а продавцы делают свои предложения.
Такой аналогичный сервис есть в автозапчастях - zapchast.com.ua.
За подробной информацией и тз - пишите в лс.
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