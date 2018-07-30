Нужно 30 сайтов на CMS WP

Здравствуйте

ТЗ

1 нужны 30 сайтов на CMS WP по 2000 и более новостей, разбиты по

категориям, 3 и более. Каждая новость 2000 и более букв, с фото лежащим на моем

хостинге, без ютюб. Новости понятно что копипаст, но не с одного источника

2 темы сайтов - Авто, медицина, здоровье, диеты, фитнес, для женщин,

мода красота отношения, технологии, hi-tech, стройка, ремонт, недвижимость, новости

3 подобрать тематические шаблоны и очистить их от посторонних ссылок

Жду исполнителей как всех 30 сайтов разом, там и части.

Цена за сайт 300р, за все 9000р ﻿