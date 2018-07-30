Ищу опытного дорвейщика для длительного сотрудничества. Срочно! Этапы работ оговорим.
Нужно 30 сайтов на CMS WP
Здравствуйте
ТЗ
1 нужны 30 сайтов на CMS WP по 2000 и более новостей, разбиты по
категориям, 3 и более. Каждая новость 2000 и более букв, с фото лежащим на моем
хостинге, без ютюб. Новости понятно что копипаст, но не с одного источника
2 темы сайтов - Авто, медицина, здоровье, диеты, фитнес, для женщин,
мода красота отношения, технологии, hi-tech, стройка, ремонт, недвижимость, новости
3 подобрать тематические шаблоны и очистить их от посторонних ссылок
Жду исполнителей как всех 30 сайтов разом, там и части.
Цена за сайт 300р, за все 9000р
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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