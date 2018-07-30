Нужно 30 сайтов на CMS WP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки272 просмотра

Здравствуйте

ТЗ

1 нужны 30 сайтов на CMS WP по 2000 и более новостей, разбиты по

категориям, 3 и более. Каждая новость 2000 и более букв, с фото лежащим на моем

хостинге, без ютюб. Новости понятно что копипаст, но не с одного источника

2 темы сайтов - Авто, медицина, здоровье, диеты, фитнес, для женщин,

мода красота отношения, технологии, hi-tech, стройка, ремонт, недвижимость, новости

3 подобрать тематические шаблоны и очистить их от посторонних ссылок

Жду исполнителей как всех 30 сайтов разом, там и части.

Цена за сайт 300р, за все 9000р ﻿

WordPress
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

slavacheban22
Слава 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$150
10 дней
Крайне не советую связываться, взялся делать и пропал....потеря моря времени
Работодатель требует сделать работу за цену в 10 раз ниже той что она реально стоит и при этом каждый раз добавляет свои требования, а потом в случае отказа пишет негативный отзыв
shohruhmirzo
Шахрух 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$150
15 дней
Если с первой, простой задачей справился быстро, то сейчас взялся и пропал...потеря куча времени

Заявки фрилансеров

slavacheban22
Слава 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
shohruhmirzo
Шахрух 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад