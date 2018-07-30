Создание лендинга, продажа металлических изделий + настройка рекламы.

Создание лендинга, продажа металлических изделий. Добрый день, у нас есть основной сайт-каталог металл. изделий. Хотим продвигать несколько услуг через рекламные площадки яндекс и гугл. Нужен человек, который сделает лендинг с дизайном и адаптивом. И плюсом настроит и направит нас по рекламе.