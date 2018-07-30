Создание лендинга, продажа металлических изделий + настройка рекламы.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок180 просмотров

Создание лендинга, продажа металлических изделий.  Добрый день, у нас есть основной сайт-каталог металл. изделий. Хотим продвигать несколько услуг через рекламные площадки яндекс и гугл. Нужен человек, который сделает лендинг с дизайном и адаптивом. И плюсом настроит и направит нас по рекламе.

7 лет назад
yurckov_vitaliy
Виталий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1000
30 дней
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад