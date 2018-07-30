Сайт с простейшим модулем корзины и маленьким количеством товаров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки218 просмотров

Все в описании, вот 2 сайта, которые максимально похожи на те, которые я хочу по функционалу, только другие по дизайну

https://www.mterk.net

http://www.vaporplace.ru

7 лет назад
guest_15330241983421
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров