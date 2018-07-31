Лендинг по доставке из Китая

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен36 заявок327 просмотров

Занимаемся логистикой. Нужен лендинг под доставку грузов из Китая. + настройка рекламы на него. Пишите сроки и цены!

Пример - http://www.transitplus.ru/sbornye_gruzy/

7 лет назад
daria-design-099
Смирнова 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1000
30 дней
Спасибо Дарья!

Заявки фрилансеров

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад