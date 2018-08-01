Копия сайт

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Закрыт16 заявок220 просмотров

Всем доброго времени суток, необходимо оценить стоимость сайт https://goo.gl/2nMFsf

с новым дизайном или с таким же только лого и контакты поменяются.

А так же сроки и желательно не самописная ЦМС.. желательно использовать(оценивать) WP.

Спасибо!)

WordPress
7 лет назад
afdivi
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров