Копия сайт

Всем доброго времени суток, необходимо оценить стоимость сайт https://goo.gl/2nMFsf

с новым дизайном или с таким же только лого и контакты поменяются.

А так же сроки и желательно не самописная ЦМС.. желательно использовать(оценивать) WP.

Спасибо!)