Сделать лендинг инвестирущего отдела компании под ключ

Нужно так что мы инвестируем крипту в какую-то прозрачную тему, но главное условие чтобы наша крипта тоже принимиалась как оплата за товар или услугу. Инвестиции как беспроцентный займ который нужно отдать (сколько взял столько отдай)

Тема такая, что мы ничего не берем в замен (ни долю ни ссудный %), только нужно чтобы инвестируемая компания принимала и нашу валюту и вернула займ в крипте без % и штрафов за неопределенный срок.

У сслучае нарушения договоренности о приеме нашей валюты - штрафные санкции на компанию серьезные + подклчюение коллеткрских агентств.

Оплата через систему BarterCoin (выводится легко в ЯД-Киви) - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Бюджет $20-50

Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.