Сделать сайт с нуля

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Закрыт20 заявок246 просмотров

Здравствуйте. Требуется сделать  сайт с нуля, аналог wulpy.me/ .  С таким же функционалом. Возможно ли сделать такое ? Жду оценку стоимости и сроков. 

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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