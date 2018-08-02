Сайт под ключ

Здравствуйте! Необходимо разработать сайт по аналогии sputnik8.com

Брифы не присылать. Ответы на многие вопросы найдете по ссылке. Прежде чем откликнуться и задавать доп.вопросы, прошу, хорошо изучите сайт, который указан в качестве примера.

Для рассмотрения Вас в качестве исполнителя обязательно должно быть хорошее портфолио. Новичков-практикантов прошу не беспокоить