- Создание сайта - Создание на сайте партнерской программы - Подключение сайта к партнерским программам СPA ( для приема трафика согласно необходимого ГЕО ) - Поддержка и развитие проекта. ...
Сайт под ключ
Здравствуйте! Необходимо разработать сайт по аналогии sputnik8.com
Брифы не присылать. Ответы на многие вопросы найдете по ссылке. Прежде чем откликнуться и задавать доп.вопросы, прошу, хорошо изучите сайт, который указан в качестве примера.
Для рассмотрения Вас в качестве исполнителя обязательно должно быть хорошее портфолио. Новичков-практикантов прошу не беспокоить
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