Нужно так что мы инвестируем крипту в какую-то прозрачную тему, но главное условие чтобы наша крипта тоже принимиалась как оплата за товар или услугу. Инвестиции как беспроцентный займ который нужно отдать (сколько взял столько отдай) ...
Сделать копию сайта
Нужно сделать копию сайта онлайн клиники. Он должен иметь тот же функционал, структуру сайта, все стили и скрипты должны соответствовать сайту – донору. Сайт должен быть оптимизированным под мобильные устройства и хорошо просматриваться на разных гаджетах. Сайт может отличаться, не обязательно один в один. Предпочтительно Опенкарт или вордпресс. Сайт покажу заинтересованным
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