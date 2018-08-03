Нужно сделать копию сайта онлайн клиники. Он должен иметь тот же функционал, структуру сайта, все стили и скрипты должны соответствовать сайту – донору. Сайт должен быть оптимизированным под мобильные устройства и хорошо просматриваться на разных гаджетах. Сайт может отличаться, не обязательно один в один. Предпочтительно Опенкарт или вордпресс. Сайт покажу заинтересованным