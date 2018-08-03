Разработка онлайн каталога стройматериалов (Лендинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок209 просмотров

Требуется создать лендинг с возможностью отправки запросов и сделать каталог из всех наименований из базы 1с около 4 000 товаров

7 лет назад
guest_15333663238504
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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